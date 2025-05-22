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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Когда состоится следующий раунд мирных переговоров с участием США: детали от WSJ

От США на переговоры поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Кит Келлог.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Переговоры

Переговоры

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться в Ватикане в середине июня.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с европейскими лидерами объявил, что на переговоры поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог.

Однако Трамп не высказался относительно роли США. В то же время европейские лидеры, в частности, настаивали на том, чтобы результатом встречи стало безусловное прекращение огня.

«Однако Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин „безусловное“. Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей социальной платформе Truth 8 мая. В итоге европейцы согласились отказаться от прилагательного», — говорится в материале.

Напомним, в ОП озвучили два шага для прекращения войны с РФ.

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