Когда состоится встреча Трампа с Зеленским — президент США назвал ожидаемые сроки

По словам Трампа, он пытается "защитить" природные ресурсы Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, планируется обсуждение окончания войны и соглашения относительно природных ресурсов Украины. Президент США подчеркнул, что Белый дом пытается "защитить" полезные ископаемые Украины.

На вопрос, состоится ли такая встреча в Вашингтоне, Трамп ответил, что это "может быть Вашингтон — ну, я туда [в Киев — ред.] не поеду".

Напомним, по мнению Виталия Портникова, мирного плана Трампа пока еще не существует. Пока неизвестно, когда мир узнает, как президент США хочет закончить войну в Украине.

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