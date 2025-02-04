Когда состоится встреча Зеленского и Трампа: Ермак сообщил о подготовке

Руководитель ОПУ провел телефонный разговор с новоназначенным советником Трампа по вопросам нацбезопасности.

Личный контакт между президентами Украины и Соединенных Штатов может произойти в ближайшее время.

Об этом сообщил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

"Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом – наш первый после его назначения. Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины. Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной", – говорится в сообщении.

Глава ОПУ подчеркнул, что сильные позиции Украины являются залогом справедливого и продолжительного мира, безопасности Европы и всего мира.

Также в разговоре между Ермаком и Волцем обсуждалась организация в ближайшее время личного контакта между Зеленским и Трампом.

"Договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией относительно ситуации на фронте и вызовов, стоящих перед Украиной", – подытожил Андрей Ермак.

Напомним, Зеленский сообщил рабочие даты визита команды спецпредставителя Трампа Кита Келлога. США и Украина работают над согласованием деталей делегации для переговоров по дальнейшему сотрудничеству.

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