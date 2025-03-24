Когда состоятся переговоры Украины и РФ — в Госдепе США назвали условие

Переговоры между Украиной и Россией возможны только после полного прекращения огня.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс во время брифинга 24 марта.

Она сообщила, что только после полного прекращения огня между Россией и Украиной можно будет обсудить "разногласия сторон".

"Мы работаем только над одним — прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. Мы близки к этому, как никогда раньше. Мы близки к полному прекращению огня", — добавила Брюс.

Так что крепкий мир будет обсуждаться только после полного прекращения огня, ведь "человечество уже действовало по такому сценарию в прошлом".

Она добавила, что американская сторона обсуждает с Украиной и Россией возможность расширения режима прекращения огня "на Черном море".

"Цель — полностью восстановить мирную коммерческую деятельность. Черное море, конечно, является ключом к этому. Мы продолжаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы намерены продолжать работу по преодолению этого разрыва", — сказала пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что будет означать прекращение огня на море для Украины. По его словам, речь идет об остановке обстрелов украинской портовой инфраструктуры.