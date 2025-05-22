Когда состоятся следующие мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США: детали от WSJ

Переговоры

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Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться в Ватикане в середине июня.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с европейскими лидерами объявил, что на переговоры поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог.

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Однако Трамп не высказался относительно роли США. В то же время европейские лидеры, в частности, настаивали на том, чтобы результатом встречи стало безусловное прекращение огня.

«Однако Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин „безусловное“. Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей социальной платформе Truth 8 мая. В итоге европейцы согласились отказаться от прилагательного», — говорится в материале.

Переговоры между Украиной и Россией в Ватикане

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что Ватикан мог бы стать местом для мирных переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Ватикан не обязательно будет выступать посредником, но является нейтральной территорией, «куда обеим сторонам было бы комфортно прийти».

Ранее Папа Римский Лев XIV уже предлагал провести переговоры именно в Ватикане, после того, как российский диктатор Владимир Путин не явился на инициированную им встречу в Стамбуле. Понтифик расценил итоги переговоров как «трагические».

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Также о возможной посреднической роли Ватикана говорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Идею провести переговоры в Ватикане ранее поддерживал и президент США Дональд Трамп.

В Кремле уже отреагировали: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России решение о новом месте переговоров с Украиной пока не принято.

В то же время представители Ватикана до сих пор не делали публичных заявлений о готовности принимать стороны для следующего раунда переговоров.

На фоне этих инициатив канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Ватикан «последней земной инстанцией» для переговоров между Украиной и Россией.

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