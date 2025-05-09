Когда состоятся встречи с лидерами "коалиции желающих": Зеленский назвал дату

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил про подготовку к важной встрече с лидерами коалиции Большого Союза (имеется в виду возможная новая международная инициатива по безопасности).

Об этом он сказал в своем выступлении на саммите Объединенных экспедиционных сил Европы (JEF).

«Мы готовимся к встрече в Украине с лидерами Коалиции Большого Союза. Впереди серьезная работа. Нам нужна эта коалиция», — отметил президент.

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По словам Зеленского, такая коалиция призвана обеспечить безопасность для Украины и всей Европы: «Мы нужны для того, чтобы она стала возможной. Чтобы она гарантировала безопасность так, как мы все к этому стремимся».

Президент также выразил уверенность, что «Европа останется единой в этом сотрудничестве» и подчеркнул, что совместная работа будет способствовать сохранению уже достигнутого уровня безопасности. Завтра, по словам Зеленского, в Киеве должны пройти соответствующие встречи на высоком уровне.

Коалиция желающих: что это такое

Коалиция желающих — это блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне с Россией. Инициатива была представлена 2 марта 2025 года по итогам саммита 18 мировых лидеров в Лондоне. Основная цель нового альянса — консолидация европейских усилий на фоне политической нестабильности в США, а также формирование прочной основы для будущего мирного урегулирования конфликта.

Коалиция желающих призвана обеспечить долгосрочную и стабильную поддержку Киева — как военную, так и политическую. Это, по словам британского премьера, станет «принципиальным шагом к укреплению европейской безопасности и международного правопорядка».

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Тем не менее, по информации издания Bloomberg, работа «коалиции желающих» рискует остановиться. Причиной является отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США.