Когда США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: Трамп назвал сроки

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже в ближайшее время.

Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне перед тем как подписать указ о ликвидации федерального департамента образования.

По словам Трампа, США подписывают подобные соглашения о добыче природных ресурсов с разными странами, соглашения в разных локациях, чтобы добывать редкоземельные металлы, минералы и "многие другие вещи по всему миру".

"В частности, и в Украине. Мы делаем очень хорошо в отношении Украины и России. И одна из вещей, которые мы делаем, это подписание в ближайшее время соглашения о редкоземельных металлах с Украиной, имеющих огромную ценность. И мы это ценим", – отметил Трамп.

Он напомнил, что накануне у него состоялись беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась. И я думаю, что у нас все хорошо на этот счет. Надеюсь, что мы сможем спасти тысячи людей от смерти. Вот в чем суть – они зря умирают. И я верю, что мы сделаем это. Посмотрим, что получится, но я верю, что мы это сделаем", – подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования США, обеспечив долгожданную политическую победу для консерваторов, долго настаивавших на прекращении государственного образования в пользу частных и религиозных школ.

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