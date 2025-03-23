Когда США стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией: источники Bloomberg

Белый дом настроен на соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. В то же время там признают, что сроки могут сместиться, учитывая большие разрывы между позициями двух сторон.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Трамп пообещал быстро разрешить трехлетнюю войну еще до вступления в должность, добавляется в материале, но прогресс был ограничен. В ближайшие дни американские чиновники встретятся с представителями России и Украины в Саудовской Аравии для первых параллельных переговоров с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Я считаю, что в скором времени мы достигнем полного прекращения огня", — заявил ранее президент Дональд Трамп.

Ранее мы писали о том, что представители делегации России уезжают в Саудовскую Аравию в "боевом настроении". Они ожидают "некоторого прогресса" во время запланированных на понедельник, 24 марта, переговоров с американцами.

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