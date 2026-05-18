Когда террор становится "рутиной": посол ЕС Матернова о том, как мир перестал замечать ежедневные убийства украинцев

Посол ЕС заявила об истощении армии Путина и призвала Кремль завершать войну

Западное общество уже привыкло к террору России против Украины. И на рядовые ежедневные атаки с относительно «небольшим» количеством дронов в 200–300 единиц и нескольких погибших уже никто особо не обращает внимания.

Об этом 18 мая заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, реагируя на обстрел РФ этой ночью.

«Я поняла, что уже даже не сообщаю о каких-то атаках россиян на Украину. Если „только“ меньше сотни дронов или меньше жертв, то это проходит без поста. Вот что сделали с нами более четырех лет полномасштабной войны. Ужасно, насколько мы онемели к террору. Например, вчера Россия атаковала Украину „лишь“ 287 дронами. И я об этом не писала», — отметила дипломат.

В то же время она добавила, что Украина в последние месяцы ощутимо усилила свои атаки на военные цели в глубоком тылу российской территории.

Матернова напомнила, что Украина в ночь на 17 мая совершила одну из самых больших атак беспилотников на Москву. Российские власти сообщили о сотнях дронов над Московской областью, повреждении стратегических зданий и хаосе в аэропортах.

Евродипломат уверена, что Россия не способна победить Украину на поле боя.

«Заканчиваются солдаты, мотивация и выносливость. А из-за того, что РФ теряет на передовой, она наращивает атаки на мирных жителей. Только минувшей ночью она выпустила против Украины 14 баллистических ракет, 8 крылатых ракет и 524 беспилотника. Главной целью стали Днепр и Днепропетровская область. По меньшей мере 26 человек, среди которых двое детей, получили травмы. Подожгли жилые дома и школу. Повреждены предприятия, автомобили, инфраструктура и церковь. Также ударили по Одессе, Чернигову, Кривому Рогу, Запорожью и Кировоградской области. В Одессе пострадал 11-летний ребенок», — напомнила она.

Матернова убеждена, что Россия «теряет обороты», в то время как Украина начинает давать отпор.

«Москве надо наконец-то понять, что пора заканчивать эту войну. Но не на условиях, продиктованных Кремлем. На условиях, которые обе стороны могут принять. Ты уже это понимаешь, Россия?» — обратилась она к путинскому режиму.

Напомним, что в ночь на 18 мая враг совершил сверхмощный комбинированный налет, выпустив 546 средств воздушного нападения.

