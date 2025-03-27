Когда Трамп может изменить отношение к Путину: экс-посол назвал условие

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп со временем может изменить позицию по отношению к диктатору Путину, но оснований для этого пока нет

Об этом рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко, передает«Киев 24».

По его мнению, если разочарование от манипуляций Путина достигнет своего пика, раздраженный Трамп может начать более жесткие санкции против России. Однако, к сожалению, пока глава Белого дома постоянно ищет возможность оправдать Россию.

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«Я жду, когда Трамп сбесится и поймет, что Путин водит его за нос, как мальчика. Если этот процесс „выбишения“ достигнет апогея, возможно, и об этом говорит американский министр финансов, Трамп подумает, чтобы применить нечто более серьезное», — говорит Огрызко.

В частности, дипломат напомнил, что министр финансов США выразил возможность введения санкций, но пока никаких серьезных шагов не сделано.

«Но я пока сомневаюсь в ужесточении санкций. Потому что все то, что раньше делал Трамп, свидетельствовало о том, что он не хочет наказывать Путина», — рассуждает экс-посол. По мнению эксперта, Трамп пока не хочет признавать Путина агрессором, убийцей или международным преступником. Президент США ищет слова, которые Путина выгораживают.

«Если этот процесс „выбешивания“ Трампа дойдет до точки кипения, то возможны изменения в его политике в отношении России», — подытожил Огрызко.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что ждет Трампа в случае ослабления санкций против России.

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