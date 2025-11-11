Когда Трамп сможет "дожать" Путина до прекращения огня: прогноз политолога

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У президента США Дональда Трампа есть шансы заставить Россию начать реальный переговорный процесс по прекращению огня, хотя сейчас Владимир Путин не планирует завершать войну.

Об этом заявил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в интервью «24 каналу».

Буряченко озвучил два возможных временных этапа для начала этих процессов:

Реклама

1. Этап к Рождеству.

Политолог убежден, что есть шансы на начало переговорного процесса еще до католического Рождества. Этот период — время, когда может быть предпринята попытка «дожать» Путина.

Об активности россиян, связанной с этим, может свидетельствовать деятельность главы МИД РФ Сергея Лаврова и возможные неформальные коммуникации на саммите G20 в ЮАР после смены руководителя российской делегации.

«Я убежден, что остаются шансы на начало реального переговорного процесса», — предположил Буряченко.

2. Этап 2026 года.

Однако этот первый этап осложняется тем, что политика в США «уйдет на каникулы» уже в середине декабря. Кроме того, санкции, введенные Трампом в отношении «Роснефти» и «Лукойла», реально начнут действовать только с 21 ноября. Путин может не ощутить достаточное давление, чтобы пойти на условия Трампа.

Реклама

«Чем ближе к Рождеству, тем более обозримым кажется именно второй горизонт таких политических решений, который больше ориентирован на 2026 год. Трудно сказать, будет ли это конец зимы или все-таки весна. Многое будет зависеть от ситуации на поле боя»,

— считает исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Поэтому, чем ближе к Рождеству, тем вероятнее становится второй горизонт политических решений, ориентированный на 2026 год. Буряченко добавил, что любая ядерная эскалация или даже реальные учения со стороны России только ускорят процессы, консолидируя помощь Украине и сужая возможности для РФ.

Напомним, в Кремле не перестают публично выражать надежды на проведение встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В контексте этих надежд также упоминается имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее сообщалось, что закончить войну, которую российский фюрер Владимир Путин начал в Украине, можно одним звонком к диктатору. По силам это лидеру Китая Си Цзиньпину, но не американскому президенту Дональду Трампу.