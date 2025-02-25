Когда Трамп встретится с Путиным и Зеленским: заявление Белого дома

Отмечается, что президент США хочет поскорее заключить с украинским лидером соглашение о редкоземельных металлах.

Встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает FoxNews.

По словам Ливитт, встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с Зеленским".

"Он хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США. Украина уже не существовала бы как страна, если бы не американцы", – высказалась пресс-секретарь Белого дома.

К слову, 24 февраля Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в скором времени – на протяжении нескольких недель.