Когда Украина должна подписать с РФ соглашение о прекращении огня и почему: Кулеба ответил

Украина могла бы пойти на прекращение огня в конце 2022: экс-министр Кулеба рассказал, почему так не произошло.

Украина была в сильнейшей позиции, чтобы подписать соглашение о прекращении огня в конце 2022 – начале 2023 года. Тогда РФ тоже была заинтересована в перемирии и можно было остановить войну хотя бы временно.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Рамине Эсхакзай.

"Кажется, здесь ответ очевиден, что и не надо быть министром иностранных дел. Это (время, когда Украина могла подписать соглашение о прекращении огня — Ред.) конец 2022 года. Максимум январь-февраль 2023-го. Россия на волне наших территориальных успехов на фронте мы были в максимально сильной позиции для переговоров", – говорит дипломат.

Кулеба отмечает, что по состоянию на то время украинское общество было не готово к уступкам РФ.

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В то же время он считает, что в конце 2022 года сама Россия была заинтересована в перемирии.

"Тогда России нужна была пауза. Была ли готова власть к этому — не была, потому что она видела реакцию общества, эйфорию, мол мы сейчас их погоним. Партнеры сказали: "ну мы вам там что-то дадим". И мы начали готовиться к контрнаступлению в 2023 году. Но за всю войну, время, когда Украина была в максимально сильной позиции – это конец 2022 – начало 2023 года", – отмечает бывший глава МИД.

Бахмут – поворотный момент войны

Кулеба считает, что падение Бахмута стало поворотным моментом войны.

"Стрелка развернулась в противоположную сторону с падением Бахмута. Бахмут – это поворотный момент войны. Не с падением Авдеевки. Потому что все проблемы, из-за которых мы потеряли Бахмут, они потом определяли всю динамику боевых действий. В том числе привели к неудачам контрнаступления, падению Авдеевки и всех других населенных пунктов", – говорит экс-министр.

Дипломат объясняет, что он не подразумевает, что в конце 2022 года была гарантия, что мы остановим Россия. Просто тогда Украина была в максимально сильной позиции, чтобы все поставить на паузу.

Он уверен, что даже если бы в конце 2022 – начале 2023 года удалось достичь перемирия, война все равно возобновилась бы.

"Но тогда дискуссия была кому выгоднее пауза. И общий консенсус был в том, что Россия лучше воспользуется паузой, чем Украина. Потом через год консенсус изменился и начали говорить, что Украине тоже нужна пауза. Но тогда уже Россия была в сильной позиции и ей не нужна была пауза. Сейчас консенсус состоит в том, что и России, и Украине нужна пауза", – подытожил Дмитрий Кулеба.

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