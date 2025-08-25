Когда Украина получит гарантии безопасности: Келлог прокомментировал

Кит Келлог и Владимир Зеленский / © Кит Келлог в соцсети Х

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сказал, когда Украина получит гарантии безопасности.

Об этом он заявил во время Национального молитвенного завтрака в Киеве.

«Вы видели темпы процесса, в котором мы работаем. Мы надеемся достичь такого состояния, когда в ближайшее время, при отсутствии лучшего срока, будет гарантия безопасности. Эта работа в процессе», — отметил Келлог.

Напомним, Владимир Зеленский отметил спецпредставителя президента США Кита Келлога орденом «За заслуги» I степени.

Келлог прибыл в Киев, где принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости. Также он провел встречу с премьером Юлией Свириденко.