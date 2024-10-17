Когда Украина станет членом ЕС: Портников назвал одно необходимое условие

Журналист считает, что единственным путем, который приведет Украину в ЕС, является вступление в НАТО.

Переговоры о европейской интеграции Украины не будут иметь значения, пока не будет гарантировано само существование украинского государства.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников во время беседы с председателем правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской.

По его словам, присутствие в руководящих органах Евросоюза проукраинских политиков — это второстепенный вопрос, а все переговоры о евроинтеграции во время войны журналист назвал всего лишь "танцами с бубнами".

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"Я считаю, что пока у нас не будет гарантий безопасности, Европейский союз нас не возьмет. Они будут проводить переговоры, закрывать одну главу за другой, предъявлять одни предложения за другими, а реальное вступление состоится тогда, когда они убедятся, что на этой территории нет военных действий”, — объяснил Виталий Портников.

Журналист считает, что единственным путем, который приведет Украину в ЕС, является вступление в НАТО. А для того чтобы Украина стала членом Альянса, нужна политическая воля Запада.

В противном случае, утверждает он, война в Украине будет продолжаться до истощения российского экономического ресурса и никакого вступления в ЕС не будет.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выразил глубокую обеспокоенность отсутствием единства в Европейском Союзе относительно поддержки Украины.

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