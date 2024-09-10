Когда Украина вступит в ЕС: Шмыгаль заинтриговал заявлением

Глава правительства подчеркнул, что вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цель государства – не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в Евросоюз.

Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции 10 сентября.

"Наша цель амбициозная – мы хотим не позже конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС, но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это наша стратегическая цель", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что этому предшествует титаническая работа, в том числе техническая. Так, необходимо привести в соответствие с директивами и правилами ЕС украинское законодательство, все подзаконные акты – это десятки тысяч документов.

"Политическое решение у нас остается одно – это решение стран-членов Евросоюза о принятии Украины в члены ЕС. Этому предшествует большая техническая работа, которая не предусматривает ярких политических заявлений, но происходит ежедневный неутомимый тихий труд", – сообщил премьер.

Шмыгаль также напомнил, что в этом году Украина уже добилась значительных успехов в области евроинтеграции.

"Мы получили решение о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз, продолжаем активно эту работу. Получили и утвердили переговорную рамку, начали и успешно продолжаем скрининг нашего законодательства. Не просто получили утверждение инструмента Ukraine Facility, но и подготовились к нему, сделали соответствующий план реформ, утвердили уникальный инструмент – "Матрицу реформ", которая только на этот год включает более 400 мер, которые Украина должна реализовать в качестве наших подписанных обязательств", – рассказал глава правительства.

Он добавил, что Кабмин вместе с Верховной Радой внимательно отслеживают и обеспечивают реализацию этих мер, чтобы четко продвигаться по графику евроинтеграционных реформ.

К слову, накануне Bloomberg сообщило, что Португалия проводит активную работу по лоббированию вступления Украины в ЕС и хочет, чтобы блок как можно быстрее приступил к этому.

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