Когда Украина вступит в НАТО и сколько еще Альянс будет оказывать помощь: главные заявления Столтенберга в Киеве

Сегодня, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению. Сегодня ваши силы двигаются вперед", — сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Зеленский встречает Столтенберга / Фото: Офис президента Украины

"Украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу"

Столтенберг заявил, что "каждый метр, возвращаемый украинскими силами, является метром, который теряет Россия".

Он добавил: "И здесь резкий контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперский бред".

По словам генсека, чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению агрессии России. По его мнению, РФ может сложить оружие и закончить войну уже сегодня.

Когда Украина вступит в НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. И будущее нашего государства именно там.

Он напомнил, что Альянсом было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность:

сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству;

согласование программы, согласно которой украинские Вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО;

укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.

"Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО как никогда раньше. Будущее Украины – в НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому", – подчеркнул генсек Альянса.

Как НАТО помогает Украине

Столтенберг заверил, что члены НАТО продолжат оказывать Украине помощь в защите от российской агрессии. Государства разделили между собой около 100 млрд евро поддержки для Украины, половина которой принадлежит США.

Также читайте Сколько военной помощи Украина получила от США после начала вторжения РФ

"НАТО осуществляет совместные закупки на протяжении многих лет. Сегодня я могу подтвердить, что у Альянса есть рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы. Речь идет о 155-мм боеприпасах для артиллерии, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах для танков", — рассказывает .

Генсек заверил, что у Украины есть мощная поддержка со стороны 31 союзника по НАТО и многих партнеров.

"В общей сложности более 50 стран поддерживают и поставляют вас через контактную группу по вопросам обороны Украины, а более 140 стран выступили за ваш суверенитет в ООН. Между тем, влияние России уменьшается на мировой арене, она отрезана от международных рынков", — говорит Столтенберг.

"НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется", — добавил генсек Альянса.

НАТО поможет Украине еще больше усилить ПВО

На встрече Зеленского и Столтенберга говорилось о возможности поставки дополнительных систем ПВО государствам-членам НАТО.

"Генеральный секретарь согласился приложить личные усилия для нашей поддержки, для мобилизации государств-членов Альянса именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей", — сказал Зеленский.

В свою очередь Столтенберг поздравил совместное производство систем ПВО Украины и США.

Падение российских БПЛА в Румынии

"Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это результат целенаправленного нападения России на территорию Альянса. Но российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют ситуацию", — сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО усилило присутствие в странах-членах Альянса, граничащих с Украиной.