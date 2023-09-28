Когда Украина вступит в НАТО и сколько еще Альянс будет оказывать помощь: главные заявления Столтенберга в Киеве

ТСН.ua собрал главные заявления генсека НАТО.
Сегодня, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению. Сегодня ваши силы двигаются вперед", — сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу"
Столтенберг заявил, что "каждый метр, возвращаемый украинскими силами, является метром, который теряет Россия".
Он добавил: "И здесь резкий контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперский бред".
По словам генсека, чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению агрессии России. По его мнению, РФ может сложить оружие и закончить войну уже сегодня.
Когда Украина вступит в НАТО
Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. И будущее нашего государства именно там.
Он напомнил, что Альянсом было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность:
- сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству;
- согласование программы, согласно которой украинские Вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО;
- укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.
"Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО как никогда раньше. Будущее Украины – в НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому", – подчеркнул генсек Альянса.
Как НАТО помогает Украине
Столтенберг заверил, что члены НАТО продолжат оказывать Украине помощь в защите от российской агрессии. Государства разделили между собой около 100 млрд евро поддержки для Украины, половина которой принадлежит США.
"НАТО осуществляет совместные закупки на протяжении многих лет. Сегодня я могу подтвердить, что у Альянса есть рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы. Речь идет о 155-мм боеприпасах для артиллерии, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах для танков", — рассказывает .
Генсек заверил, что у Украины есть мощная поддержка со стороны 31 союзника по НАТО и многих партнеров.
"В общей сложности более 50 стран поддерживают и поставляют вас через контактную группу по вопросам обороны Украины, а более 140 стран выступили за ваш суверенитет в ООН. Между тем, влияние России уменьшается на мировой арене, она отрезана от международных рынков", — говорит Столтенберг.
"НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется", — добавил генсек Альянса.
НАТО поможет Украине еще больше усилить ПВО
На встрече Зеленского и Столтенберга говорилось о возможности поставки дополнительных систем ПВО государствам-членам НАТО.
"Генеральный секретарь согласился приложить личные усилия для нашей поддержки, для мобилизации государств-членов Альянса именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей", — сказал Зеленский.
В свою очередь Столтенберг поздравил совместное производство систем ПВО Украины и США.
Падение российских БПЛА в Румынии
"Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это результат целенаправленного нападения России на территорию Альянса. Но российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют ситуацию", — сказал Столтенберг.
Он заверил, что НАТО усилило присутствие в странах-членах Альянса, граничащих с Украиной.