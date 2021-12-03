"Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все": Зеленский впервые провел разговор с премьером Венгрии

Владимир Зеленский поблагодарил премьера Венгрии за проявление солидарности и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Об этом сообщает Офис президента.
"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – отметил Владимир Зеленский.
Президент отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога. "Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все", – сказал глава государства.
Глава украинского государства поблагодарил Виктора Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.
По результатам беседы Владимир Зеленский и Виктор Орбан обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также договорились объединить усилия для достижения прогресса по тем вопросам, которые сейчас находятся на повестке дня.
В заключение разговора Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом.
Напомним, вчера, 2 декабря, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 30-летие признания Канадой независимости Украины. О чем говорили – по этой ссылке.
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