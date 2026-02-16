Когда Украине проводить выборы: сенатор США Блюменталь ответил

Сенатор Ричард Блюменталь (второе справа) и сенатор Шелдон Уайтгауз (слева от Блюменталя) / © Офис президента Украины

Находящийся с визитом в Киеве сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь заявил, что вопрос выборов в Украине — исключительно в компетенции украинцев.

Об этом сенатор сказал в беседе с журналистами, передает «Радио Свобода».

Блюменталь спросили, когда, по его мнению, должны состояться выборы в Украине.

«Я имею безграничное уважение к праву народа Украины самостоятельно решать, когда проводить выборы. Президент Зеленский отметил, что для этого необходимо по крайней мере двухмесячное прекращение огня. Даже если понадобится шесть месяцев тишины, это должно быть его решением и решением украинского народа: определять, когда и стоит ли проводить выборы», — ответил сенатор.

Он подчеркнул, что никто, в том числе и США, не должны указывать Украине, когда назначать голосование.

Что еще заявил Блюменталь:

Вместе с сенатором Линдси Грэмом он работает над законопроектом о санкциях против РФ.

Заявил, что Путин не заинтересован в мире, поэтому США должны оказывать военную помощь Украине: в частности, ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot и самолеты F-16.

Обратил внимание на проблему похищения Россией украинских детей.

Возмутился, что Россия целенаправленно атакует американский бизнес в Украине.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с прибывшими в Киев сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтхаузом.

«Мы сейчас очень решительно настроены работать по линии санкций, по линии возвращения детей, обеспечение „томагавков“ и перехватчиков — всего, что вам необходимо для того, чтобы одержать победу. И для того, чтобы бороться с теми ложными нарративами о том, что Россия якобы побеждает. Она не побеждает ни на поле боя, ни с моральной стороны», — сказал на встрече Ричард Блюменталь.

Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.

Также Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине.