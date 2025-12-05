ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

Когда Умеров снова встретится с Уиткоффом: названа дата

Украина продолжает консультации по США.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Associated Press

В пятницу, 5 декабря, в Майами должна пройти очередная встреча секретаря СНБО Рустема Умерова и руководителя Генштаба ВСУ Андрея Гнатова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды», приближенный к переговорной группе.

По словам собеседника, близкого к переговорной группе, стороны продолжат обсуждать дальнейшие шаги в мирном процессе между Украиной и США.

Переговоры запланированы на вторую половину дня по местному времени во Флориде.

Напомним, 4 декабря во Флориде закончилась предварительная встреча с переговорщиками Трампа по «мирному плану».

До этого советник главы Офиса президента Александр Бевза сообщал, что Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов прибудут в американский штат Флорида, где запланирована встреча с представителями США.

По его словам, украинская сторона стремилась получить подробный отчет о недавнем визите американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

После этого Владимир Зеленский примет дальнейшие решения и определит поручение украинской переговорной команды.

Дата публикации
Количество просмотров
443
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie