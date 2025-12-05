- Дата публикации
Когда Умеров снова встретится с Уиткоффом: названа дата
Украина продолжает консультации по США.
В пятницу, 5 декабря, в Майами должна пройти очередная встреча секретаря СНБО Рустема Умерова и руководителя Генштаба ВСУ Андрея Гнатова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа.
Об этом сообщил собеседник «Украинской правды», приближенный к переговорной группе.
По словам собеседника, близкого к переговорной группе, стороны продолжат обсуждать дальнейшие шаги в мирном процессе между Украиной и США.
Переговоры запланированы на вторую половину дня по местному времени во Флориде.
Напомним, 4 декабря во Флориде закончилась предварительная встреча с переговорщиками Трампа по «мирному плану».
До этого советник главы Офиса президента Александр Бевза сообщал, что Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов прибудут в американский штат Флорида, где запланирована встреча с представителями США.
По его словам, украинская сторона стремилась получить подробный отчет о недавнем визите американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
После этого Владимир Зеленский примет дальнейшие решения и определит поручение украинской переговорной команды.