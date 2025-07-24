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Когда в Раде рассмотрят новый законопроект о НАБУ: Стефанчук дал ответ
Зеленский внес в Раде законопроект об усилении НАБУ и САП.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, направленный на усиление полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Законопроект №13533 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры» уже зарегистрирован в парламенте.
«Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании», — заявил Руслан Стефанчук.
Пока известно, что Верховная Рада пошла на «каникулы» до конца августа. Потому пока неизвестно, когда будет следующее пленарное заседание.
Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла, а Владимир Зеленский в тот же вечер подписал скандальный законопроект №12414.
В Украине вспыхнули протесты из-за ограничения самостоятельности НАБУ и САП.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.