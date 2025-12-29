Когда в Украине будет отменено военное положение: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Военное положение завершится, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами, комментируя результаты переговоров с Дональдом Трампом.

«Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий сохранности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что оно закончилось», — подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, что с таким соседом как Россия может быть риск повторной агрессии.

Также президент назвал сигнал, означающий полное завершение войны.

«Так как может быть риск с таким соседом повторной агрессии. Это мониторинг партнеров и их присутствие. Я думаю, мы серьезно настраиваемся, мы с партнерами это проговорим, что как мы сможем доработать все документы, и если мы найдем все же возможности со всеми, с американцами, европейцами и русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантии безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех сигнал о том, что война закончилась», — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу историческое решение - гарантии безопасности на 50 лет.