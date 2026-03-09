ТСН в социальных сетях

Когда в Украине проведут перепись населения: в Госстате ответили, возможна ли она во время войны

Полноценную перепись населения в Украине можно будет провести только через некоторое время после войны. В Государственной службе статистики объяснили, что для этого стране понадобится не менее полутора-двух лет стабильности.

Перепись населения

Перепись населения / © visnyk.zp.ua

Провести перепись населения в Украине во время войны невозможно – реалистично это сделать только через полтора-два года после ее завершения. Об этом заявил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук, - пишет Укринформ .

По его словам, сейчас у государства есть лишь оценочные данные по численности населения. Эти расчеты уже сделаны, однако пока не обнародуются — власти еще обсуждают, какие именно цифры можно публиковать.

В Госстате объясняют: после окончания войны нужно время, чтобы стабилизировалась демографическая ситуация. Речь идет, в частности, о возвращении людей из-за границы, демобилизации военных и адаптации рынка труда к мирным условиям. Только после этого можно будет фиксировать реальную численность населения.

С учетом этих факторов реалистичные сроки проведения переписи могут сместиться примерно до 2028-2029 годов, если война завершится раньше и ситуация в стране стабилизируется.

Напомним, последняя общенациональная перепись населения в Украине состоялась в 2001 году, и с тех пор ее несколько раз переносили.

Напомним, по информации Института демографии Украины, на начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн украинцев. После начала полномасштабной войны в Украине возросла смертность и началась безумная миграция. Поэтому в границах 1991 года проживает примерно 35-36 млн украинцев .

