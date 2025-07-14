Когда Верховная Рада заменит правительство и Шмыгаля: депут назвал дату

Премьер-министр Дэнси Шмыгаль / © Associated Press

Реклама

В среду, 16 июля, в Верховной Раде могут произойти значительные кадровые ротации в правительстве, включая возможное назначение нового премьер-министра.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegramссылаясь на внутреннюю информацию из парламента.

По его словам, речь идет о широкомасштабных политических перестановках, которые в депутатских кругах иронично называют «большим постельным передвижением».

Реклама

«Да, новая дата „Большой кровати передвижения“ или замены правительства: 16 июля. Говорят там будет: большая кровать передвижения, большая кровать объединения, назначение нового Шмыгаля, а именно Юлию Свириденко, назначение старого Шмыгаля, и разные другие большие события», — написал он.

Несмотря на действующее военное положение, законодательные ограничения на смену Кабинета Министров могут быть проигнорированы или формально обойдены. В частности, статья 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», которая предусматривает ограничения по смене высшего руководства государства, вероятно, не будет приниматься во внимание.

«Закон менять никто не будет, сделают вид просто что 10 статья ЗУ о военном положении не существует», — отметил Железняк.

Также он анонсировал еще некоторые кадровые изменения.

Реклама

«Есть информация, что в рамках большого койко-передвижения будет уволен наш любимый министр энергетики Герман Галущенко… Но чтобы мы не расслаблялись, то туда назначат нового Галущенко) Ну точнее кого-то из его команды», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию для смены премьер-министра. Вероятной кандидатурой на замену Денису Шмыгалюявляется Юлия Свириденко.