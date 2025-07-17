Когда военные вернутся домой: Зеленский сделал заявление в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и нардеп Алексей Гончаренко устроили словесную перепалку в парламенте относительно сроков службы военных. Глава государства ответил, когда бойцы вернутся домой.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады, отрывок которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

Во время выступления Зеленского на заседании парламента 17 июля между ним и Гончаренко возникла словесная перепалка. Президент ответил на вопрос народного избранника относительно сроков военной службы.

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"(Военные — ред.) вернутся домой, когда мы победим врага, это будет. Врагов внутри нашей страны нет и вы не становитесь на эту сторону. Наши люди заслуживают качественных ротаций. Такие, как ты, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им, а не только здесь», — высказался глава государства.

Гончаренко на это ответил: «Такие, как ты?! Позор!»

Дата публикации 11:54, 17.07.25 Количество просмотров 207 Зеленский и Гончаренко устроили перепалку из-за сроков службы

К слову, в апреле заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что вопрос демобилизации военных будет актуальным тогда, когда действующих бойцов будет кем заменить на фронте.

В мае член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что в ближайшее время рассчитывать на демобилизацию не стоит, поскольку враг продолжает увеличивать свой мобилизационный ресурс.

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А в июне глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что парламент не будет принимать решение о демобилизации без четкой позиции от ВСУ.