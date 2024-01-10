Когда ВР уволит Безуглу с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности: Стефанчук ответил

Спикер подчеркнул, что "криками, блокировкой трибуны или политическими лозунгами этот вопрос не решить.

Верховная Рада сможет внести в повестку дня и рассмотреть отзыв народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

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Он напомнил, что повестку дня каждого пленарного заседания ВР коллективно формирует согласительный совет. А глава Верховной Рады не участвует в этих голосованиях.

"Сегодня (10 января) на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так", – объяснил спикер ВР.

В то же время Стефанчук подчеркнул, что, несмотря "на свое отношение к госпоже Марьяне", которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно в пределах, определенных регламентом Верховной Рады.

Спикер подчеркнул, что "криками, блокировкой трибуны или политическими лозунгами этот вопрос (увольнение Безуглой. – Ред.) решен не может быть".

В то же время Стефанчук ожидает и выражение позиции от фракции "Слуга народа", поскольку Безугла является представительницей именно этой политсилы.

По мнению спикера, 10 января согласительный совет "правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом".

Напомним, сегодня, 10 января, Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание Верховной Рады. Перед этим группа народных депутатов заблокировала трибуну с требованием уволить Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

8 января Комитет по вопросам регламента рекомендовал вне очереди включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета.

Напомним, что Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

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