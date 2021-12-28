Когда все "подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Когда все "подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Такие провокационные заявления Владимира Жириновского звучат на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

Одиозный российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский призвал в новогоднюю ночь начать бомбить Украину и страны Запада.

Об этом скандальный политик заявил в эфире одного из российских каналов.

Жириновский сказал, что будь он президентом России — начал бы бомбардировку, не дожидаясь каких-либо переговоров.

"Вот шарахнуть 31 декабря в ночь на первое. Уже все подшофе… Подождать, в часа в четыре утра, в пять утра, когда весь этот Запад будет в лежку лежать. Не обязательно всех бомбить, но выборочно наказать надо кого-то. Напугать надо кого-то", — сообщил одиозный российский политик.

Отметим, что это далеко не первое агрессивное высказывание Жириновского в адрес Украины. 26 декабря он призвал Кремль "полностью присоединить Украину к России как губернию".

Такие провокационные заявления Владимира Жириновского звучат на фоне стягивания российских войск к украинским границам и предупреждения стран Запада о том, что Москва готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Также недавно другой, не мене скандальный политик РФ — глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо "присоединить" к России.

Ранее США назвали дату переговоров с Россией по Украине.

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