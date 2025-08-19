Когда встретятся Зеленский с Путиным: The Telegraph назвало время

Владимир Зеленский и Владимир Путин и Владимир Путин / © ТСН

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, похоже, договорились провести личную встречу в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает The Telegraph.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин согласился провести саммит с Зеленским после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

По словам президента Украины, именно глава Кремля вышел с предложением относительно формата переговоров: сначала двусторонняя встреча, а затем — разговор с участием президента США.

В то же время Мерц выразил сомнения, будет ли у Путина «мужество» сесть за стол переговоров с Зеленским. Ведь ранее Кремль отказывался от диалога, пока не будет разработан официальный мирный план.

Трамп со своей стороны объявил об организации переговоров и подтвердил намерение присоединиться к следующей «трилатеральной» встрече с обоими лидерами.

«Это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится почти четыре года», — сказал американский лидер, отметив, что процесс координируют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Напомним, 18 августа после встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп сказал, что звонил Путину и начал подготовку к саммиту между президентами Украины и России, место проведения которого еще будет определено. По словам Трампа, «после этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня».

По информации журналиста Axios Барака Равида, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа.