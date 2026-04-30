Когда закончится война: Дуда дал прогноз будущего Украины
Анджей Дуда спрогнозировал окончание боевых действий в Украине к 2028 году.
Война в Украине истечет к завершению срока полномочий президента Дональда Трампа (следующие президентские выборы в США состоятся в 2028 году).
Об этом заявил бывший президент Польши Анджей Дуда в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«Он обещал закончить эту войну и, я думаю, сделает все, чтобы так и случилось. И мы увидим реальную силу США и Трампа. У меня нет сомнений, что если оно должно закончиться, оно закончится в результате действий Дональда Трампа. И закончится таким образом, чтобы показать, что Америка сильнейшая», — сказал Дуда.
Он выразил уверенность, что война завершится тем, что будет выгодно Украине.
«Мы как международное сообщество должны делать все, чтобы независимая Украина существовала, могла развиваться, и чтобы украинцы сами решали свою судьбу», — подытожил Дуда.
Ранее социологи провели опрос, когда кончится война и сколько еще украинцы готовы ее терпеть.