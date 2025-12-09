Когда закончится война и будут выборы: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Когда закончится война и какими могут быть гарантии безопасности для Украины, как заставить Путина сесть за стол переговоров, и будет ли энергетическое перемирие — об этих и других важных вопросах, волнующих большинство украинцев, дал ответ президент Владимир Зеленский в состоявшемся 9 декабря онлайн-разговоре с журналистами.

ТСН.ua собрал важнейшие тезисы главы государства по этой встрече.

Переговоры об окончании войны

Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа: об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

Президент посетовал, что РФ не относится к переговорам всерьез.

«Прежде всего, у нас нет переговоров с Российской Федерацией. Они не проявляют никакого интереса. Но у нас есть интересы и диалог с американской стороной. И мы им благодарны за конструктивную работу», — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что Украина пока не передавала Соединенным Штатам Америки обновленный мирный план, но активно работает над ним и планирует направить документ в ближайшее время.

Действительно ли США требуют, чтобы Украина отдала Донбасс и когда будет встреча с Трампом

«Прежде всего, не США. Родоначальником этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Я ответил на это. Безусловно, мы хотим, чтобы Америка по этому делу, по этой теме, была на нашей стороне, а Америка mediator здесь. Но мы… Смотрите, Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наши интересы», — заверил президент.

Что касается личной встречи с Трампом, то Зеленский подтвердил, что «готов к любой дате».

«Мы должны делать все, чтобы ближайшие недели, на следующей неделе, а может, через — мы встречались на уровне лидеров с Соединенными Штатами Америки», — сказал он.

Гарантии безопасности

Президент заявил, что для Киева «очень важны» именно двусторонние гарантии безопасности Украины и США.

«Американцы сказали нам следующее: они хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, чтобы мы это чувствовали, чтобы было у нас оружие, а если что применялись санкции, чтобы было у нас ПВО, и чтобы было Article 5 — то есть как пятая поправка», — сказал глава государства.

С европейской стороны Зеленский ожидает гарантий безопасности в рамках «Coalition of the Willings» («коалиции желающих»).

Выборы

Зеленский заявил, что «вопрос проведения выборов в Украине — это „вопрос украинского народа, а не народов других государств“. В то же время он заверил, что „не цепляется за власть“ и готов к выборам.

«И поскольку этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам», — сказал он.

Президент обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для проведения выборов «за 60-90 дней».

Кроме того, Зеленский пообещал обратиться в Верховную Раду, в частности, к провластной фракции «Слуга народа», с просьбой подготовили законодательные предложения о проведении выборов во время военного положения.

Энергетическое перемирие

Зеленский заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России.

«Прежде всего, россияне бьют по нашей энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем. И поэтому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы всегда это подчеркивали, что мы готовы», — сказал глава государства.

Вернет ли Украина Крым и вступит ли в НАТО

Дональд Трамп в интервью утверждал, что во время первой встречи с кремлевским диктатором Путиным Зеленский якобы категорически заявил: «Я хочу вернуть Крым и Украина будет в НАТО».

Зеленский признал, что «может, это и сказал на первой встрече». Однако сейчас он призвал украинцев быть реалистами, ведь сил на возвращение Крыма в Украину нет, а в НАТО нас не хотят видеть США.

«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там. И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров Крым», — заявил он.

Кто заменит Ермака в должности главы ОП

По этому вопросу Зеленский пытался отшутиться: «Такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис (президента — Ред.).

Коррупция в «Энергоатоме»

Зеленский рассказал, какой урок извлек от коррупционного скандала с «Энергоатомом».

Он сказал, что поручил премьеру Юлии Свириденко сделать «перезагрузку всех энергетических компаний, чтобы больше не было таких рисков».

«Нужно, чтобы антикоррупционные органы, правоохранительные органы, все наши институции, отвечающие за это, за безопасность антикоррупционной политики дали соответствующую информацию, чтобы у нас больше не было тех или иных рисков. Ну и абсолютно мы будем поддерживать работу всех соответствующих институтов», — заверил президент.

Украинская ракетная программа

По словам Зеленского, Украина перешла к активному применению собственных дальнобойных ракет, включая «Нептун» и ОТРК «Сапсан».

«Украина на сегодняшний день уже применяет длинные „Нептуны“, „Паляницу“, „Фламинго“, а также „Сапсан“, — заявил президент.

Получит ли Украина российские деньги

Зеленский подчеркнул, что «вопрос замороженных активов — это вопрос частично нашей безопасности».

Однако судя по его ответу, сейчас конкретики по этому вопросу мало.

«Другого выхода просто нет. Нет у нас нет, потому что нам нужно жить, выжить, бороться и не проигрывать. И в любом случае, если война закончится, дай Бог эти деньги нам нужны. Совершенно справедливо — по восстановлению, как старт… Поэтому закончится война — это восстановление, не закончится — это оружие», — объяснил президент.