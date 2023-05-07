Когда закончится война: Киссинджер озвучил сроки начала переговоров Украины и РФ.

Киссинджер прогнозирует переговоры между РФ и Украиной еще в этом году.

Война РФ против Украины близится "к переломному моменту", а переговоры могут состояться уже в конце года.

Такое мнение высказал бывший госсекретарь США (1973-1977), политолог, один из самых влиятельных геостратегов Соединенных Штатов Генри Киссинджер в интервью CBS News.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея, – сказал он. – Мы будем разговаривать о переговорных процессах и даже о реальных переговорах".

Киссинджер также прокомментировал угрозу вспышки войны между Китаем и Тайванем, которая может перерасти в глобальный конфликт между Вашингтоном и Пекином. По его мнению, если Китай нападет на Тайвань, США встанут в защиту острова, что может перерасти во всеобщую войну между двумя странами.

"Следовательно, у нас есть проблема, которая может перерасти в общую войну между двумя высокотехнологичными странами. Это то, что требует срочного внимания. Это очень опасный период", – сказал "ветеран" американской внешней политики.

Кто такой Генри Киссинджер и как он относится к Украине

Отметим, что Генри Киссинджер является творцом и идеологом политики разрядки международной напряженности (детанта) из СССР. Он участвовал во многих переговорах между Штатами и Советским Союзом.

Неоднократно его критиковали за излишнюю приверженность СССР, а затем – РФ. В частности, в 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и заявлял, что Украина должна остаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

26 мая 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои некоторые территории России, чем вызвал волну критики в свой адрес, в том числе и от президента Владимира Зеленского.

Однако уже в июле 2022 года он изменил свое мнение и заявил, что Украина не должна уступать свои территории. 13 августа 2022 года Киссинджер признал, что ошибся, когда не поддержал евроатлантические стремления Киева и добавил, что к Украине следует относиться как к стране НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что успешное контрнаступление ВСУ – это самый лучший и быстрый путь к переговорам.

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