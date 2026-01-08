Когда закончится война в Украине: эксперт дал печальный прогноз относительно "быстрого мира"

Трамп и Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп радикально меняет стратегию в отношении Кремля. Вместо обещанного «быстрого мира за 24 часа» Вашингтон перешел к демонстративному силовому давлению.

Об этом в Facebook написал политолог Вадим Денисенко.

Сигнал, который Путин «проглотил»

Последние действия администрации Трампа свидетельствуют о том, что период «поощрений» для Москвы завершился. Приказ задержать два судна, непосредственно связанные с Россией, стал прямой проверкой Кремля на прочность.

«Трамп поднял градус, понимая, что Путин никак не ответит. И Путин промолчал. Похоже, Трампу объяснили: диктатор просто водит его за нос, а продолжение мягкой политики лишь обваливает рейтинги президента США», — отмечает Денисенко.

По мнению эксперта, Трамп оказался в ситуации «win-win»:

Если Путин испугается — Трамп станет «миротворцем Европы». Если Путин не пойдет на уступки — Трамп предстанет как борец с автократией.

Законопроект Линдси Грэма: экономическая удавка для нефти

Важным инструментом давления стал законопроект сенатора Линдси Грэма, который Трамп поддержал. Этот закон предусматривает беспрецедентные санкции против любых стран, продолжающих покупать российскую нефть.

Почему мир снова откладывается?

Несмотря на «кураж» Вашингтона, рассчитывать на окончание войны в ближайшие недели не стоит. Денисенко выделяет несколько причин:

Тактика ожидания: Путин сейчас «спрятался» и ждет, хватит ли у Трампа решимости довести экономическое давление до конца.

Отсутствие козырей: У Трампа пока нет магического инструмента, который бы заставил Кремль отказаться от территориальных претензий и требований по снятию санкций.

Китайский фактор: США демонстративно не трогают китайские суда. Пекин оставляют на потом, пытаясь сначала изолировать Россию от Индии и Бразилии.

«Быстрый мир почти невозможен. Трамп предложит Путину вернуться к переговорам через несколько месяцев, но примет ли он их — зависит от реального уровня боли от новых санкций», — резюмирует политолог.

По прогнозам аналитика, настоящую «игру по сути» между США и Китаем, которая непосредственно повлияет на судьбу РФ, мы увидим ближе к апрелю, когда может состояться встреча лидеров двух сверхдержав.

Напомним, 7 января США захватили нефтяной танкер под российским флагом. На днях, судно, первоначально известное как Bella-1, проскользнуло сквозь морскую «блокаду» американских санкционных танкеров и отклонило попытки Береговой охраны США подняться на него.