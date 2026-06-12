Когда закончится война в Украине: Лукашенко выдал свой прогноз

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война России против Украины может завершиться уже к концу 2026 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко выразил уверенность, что войну можно завершить уже в текущем году. В то же время, он не уточнил, при каких именно условиях это может произойти и каким видит механизм достижения мира.

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По словам Лукашенко, в настоящее время существует реальная возможность прекратить как войну в Украине, так и на Ближнем Востоке. Он убежден, что для этого нужно желание только нескольких человек, принимающих ключевые решения.

«Современные войны являются следствием действий самих людей, поэтому именно люди способны их остановить», — считает диктатор.

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Между тем, Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отражать нападение со стороны Польши, стран Балтии и Украины.

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«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть», — заверил он.

Затем Лукашенко внезапно заявил, что Беларусь якобы не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны, но готова «защитить» соседей.

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