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Когда закончится война в Украине — ответ Буданова
Шансы по окончании войны в Украине есть, однако стороны сейчас пошли в эскалацию.
Мирный процесс не законсервирован, но замедлен, а любая война когда-нибудь закончится.
Об этом заявил один из ключевых украинских участников этих переговоров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.
«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил глава ОП.
Он добавил, что рано или поздно Россия будет заинтересована в диалоге.
На вопрос, состоится ли визит визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, Кирилл Буданов ответил: «Он уже много раз отсрочивался. Но ведь вопрос не в визите. Вопрос в том, чем это все завершится. Если нам нужно завершение, то форма — это уже достаточно второстепенный вопрос».
Окончание войны в Украине — последние новости
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия в рамках переговоров требует от Украины вывести войска из Донецкой области в течение двух месяцев. «Они говорят, что через два месяца захватят восток Украины, захватят Донбасс. И потому есть два месяца, чтобы выйти. И война закончится. А если Украина не получится, Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — заявил Зеленский.
Американский Институт изучения войны (ISW) после этого заявления украинского президента отметил, что наступление российских войск в Украине замедлилось, поскольку украинские силы уже долгое время продолжают отражать их атаки на разных участках фронта.
Президент Финляндии Александр Стубб озвучил достаточно неожиданный и жесткий сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий временную паузу на фронте и внутренний коллапс самой страны-агрессорки.