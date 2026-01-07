Когда закончится война: Зеленский назвал новый термин

Зеленский назвал новый термин, когда закончится война: при чем здесь Кипр / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться в течение следующих полугода.

Об этом глава государства сказал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

«Мы в Украине хотим, чтобы наша территориальная целостность и суверенитет уважались. Я рад быть здесь, в то время как Республика Кипр перенимает председательство в Европейском Союзе и мы многого ждем от этого председательства. Для Украины это очень важный момент», — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время председательства Кипра в Совете ЕС, Украина надеется увидеть начало имплементации нового пакета помощи, что будет способствовать укреплению устойчивости всей Европы.

Также Зеленский надеется, что война с РФ может завершиться во время председательства Кипра в Совете ЕС (государства-члены ЕС председательствуют в Совете Евросоюза поочередно в течение шести месяцев).

«Переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, из США и всеми участниками „Коалиции желающих“. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще в ваше президентство», — добавил Зеленский.

