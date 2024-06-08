Когда Залужный приступит к дипломатической работе в Лондоне: ответ Кулебы

Процесс уже на финишной прямой.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, уже завершает подготовку к началу дипломатической работы в Соединенном Королевстве.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Укринформу".

"Этот процесс уже в конце финишной прямой", – отметил Кулеба.

Он также сказал, что понимает повышенный интерес к этой теме: "Но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства".

Напомним, 9 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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