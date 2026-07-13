Когда заработает антибаллистическая система FREYA: Зеленский назвал ожидаемые сроки

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первая европейская антибаллистическая система FREYA заработает уже в течение следующих 12 месяцев. По его словам, Украина завершает разработку ракеты-перехватчика для данного проекта.

Об этом глава государства заявил после заседания антибаллистической коалиции.

«Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYA в работе. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Поэтому FREYA должна стать реальностью», – сказал президент.

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По словам главы государства, Украина готова обеспечить свою часть проекта – антибаллистическую ракету, работа над которой уже завершается.

«Украина может обеспечить свою часть – антибалистическую ракету. Сейчас мы завершаем работу над ней. Остальные имеют радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что FREYA должен стать общим европейским проектом, который обеспечит континент современной системой противодействия баллистическим угрозам.

По словам Зеленского, к работе над проектом уже вовлечены Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, а также НАТО, Европейский Союз и ведущие европейские оборонные компании.

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Президент также заявил, что потребность в системах противоракетной обороны в мире будет только расти из-за войн, развязанных Россией и Ираном, а также сотрудничество России и Северной Кореи в сфере ракетных технологий.

«Европе нужно больше антибалистики — сильной, надежной и дешевле других систем. Вместе мы можем создать такую систему», - подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина представит партнерам проект совместного европейского производства системы Freya — украинской антибаллистической системы, которая должна стать более дешевым и массовым аналогом американского комплекса Patriot для перехвата баллистических целей. К антибаллистической коалиции уже присоединились восемь стран.

Позже украинская компания Fire Point анонсировала европейскую антибаллистическую программу Freya вместе с украинской ракетой-перехватчиком FP-7.x.

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