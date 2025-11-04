Когда завершатся переговоры о вступлении Украины в ЕС: Матернова назвала дату

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова / © ТСН

Украина и Европейский Союз намерены завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году. Об этом заявила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прессбрифинга, состоявшегося после официальной передачи отчета об Украине в рамках Пакета расширения ЕС 2025 года, подготовленного Европейской Комиссией. Несмотря на активные боевые действия Украина остается одним из четырех лидеров среди стран-кандидатов по прогрессу в реформах.

передает корреспондент ТСН.ua Мария Васильева.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и госпожа Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Исключительная ситуация и положительная тенденция

Катарина Матернова подчеркнула, что текущая ситуация исключительна, поскольку никогда раньше ЕС не проводил активные переговоры во время активных боевых действий. Это свидетельствует об уникальной преданности Украины своему европейскому пути.

Посол ЕС отметила, что Украина входит в четверку лидеров среди стран-кандидатов по прогрессу в реформах, и прогнозируется, что переговоры о вступлении могут быть завершены одновременно с Молдовой.

Для Украины и Молдовы ожидается, что переговоры завершатся в 28 году. В прошлом году было 6 из 36 глав хорошего прогресса, а для этого уже 12 таких глав. Тенденция очень положительная», — подчеркнула Катарина Матернова.

Она также признала, что «есть вопросы, которые вызывают беспокойство», и есть рекомендации, оставшиеся еще с прошлого года. В частности, она отметила, что в отчете отмечается необходимость сохранения независимости антикоррупционных институций.

Прогресс реформ и условие для членства

Отчет Европейской комиссии, переданный украинской стороне, подтверждает, что государство продемонстрировало заметный рост в реформах, несмотря на полномасштабную войну. В пакете расширения ЕС говорится, что Украина уверенно продвигается по пути членства. Ни в одном разделе отчета ЕС не нашел отсутствия прогресса со стороны Украины за прошлый год — оценки в разных главах колеблются от «ограниченного» до «доброго». В то же время, в «фундаментальных» разделах о правосудии и антикоррупционной политике Украина получила оценку «определенный прогресс».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина стремится стать полноценной частью Европейского Союза, решительно отвергая идеи промежуточных или ограниченных статусов. Украинский лидер подчеркивал, что государство «не может быть полуактивным или получленом» в Европейском Союзе и Украина примет только «полноценное членство» в этом сообществе.