Владимир Путин.

Кремль значительно усиливает свои усилия в когнитивной войне, чтобы представить свою армию и экономику как неминуемо способные выиграть войну на истощение. Высокопоставленные чиновники, в том числе и «фюрер» Владимир Путин, агрессивно пропагандируют преувеличенные достижения на поле боя и якобы силу и устойчивость экономики РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Эти многогранные усилия в когнитивной войне имеют целью подтолкнуть Украину и Запад к уступкам требованиям России сейчас во время переговоров из-за страха усиления, длительных российских военных операций в будущем», — отмечают американские аналитики.

Отмечается, что хотя ситуация на отдельных участках линии фронта серьезная, особенно на Покровском и Гуляйпольском, большинство утверждений Путина о победах его войска не соответствуют реальности на поле боя. Кроме того, экономика РФ, несмотря на оптимистичные заявления Путина, сталкивается с растущими издержками в условиях западных санкций, денежных ограничений и расходов на войну.

«Когнитивные усилия Кремля по ведению войны направлены на достижение нескольких начальных военных целей России путем переговоров. Путин и его чиновники неоднократно подтверждали свою приверженность начальным военным целям, в частности предоставление России права вето о будущем расширении НАТО, устранении правительства в Киеве, установлении пророссийского марионетки». ISW.

Заметим, на днях Путин повторил свой призыв в Киев уступить всю Луганскую и Донецкую области, в том числе территории, которые российские войска пока не оккупируют. «Фюрер» повторил давний нарратив, мол, эти регионы являются «исторической территорией» и «всегда были частью России», а Украина как бы искусственным государством, которое советская власть капризно создала.

Аналитики акцентируют внимание на том, что Российская Федерация несколько раз за последние три десятилетия признавала независимость, суверенитет и границы Украины. В частности, признанием независимости страны 1991 года, Будапештским меморандумом 1994 года и Договором о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.

ISW продолжает оценивать, что российская кампания по военному захвату остальной Донецкой области, вероятно, продлится минимум два-три года, составит значительный вызов и приведет к сложным сражениям, которые Российская Федерация может быть не в состоянии выдержать.

Американские специалисты убеждены, что усилия Москвы по когнитивной войне направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к передаче этой хорошо защищенной территории России без боя, что позволит агрессору избежать затрат значительного количества времени и ресурсов на попытки захвата ее на поле боя.

«Передача Донецкой области также создаст условия для возобновления Россией агрессии против Украины с более выгодных позиций в выбранное ею время, особенно учитывая, что Путин и другие кремлевские чиновники продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель контроля над всей Украиной, а не только над ее южными и восточными регионами», остается.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным заявлением о временно оккупированных территориях Украины. По его словам, речь идет о «возвращении», потому что, по его мнению, эти регионы «всегда были частью России».

Вместе с тем, говорят в Кремле, якобы «фюрер» нет желания восстановить Советский Союз. Мол, заявления, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.