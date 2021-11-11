Кого бы украинцы избрали следующим президентом страны: новые результаты опроса

На втором месте – экс-президент Порошенко.

В президентском рейтинге действующий глава государства Владимир Зеленский остается несменным лидером.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021 года.

Так, согласно этим результатам, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

14,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – А.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – А.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко.

Напомним, что согласно данными телефонного опроса, проведенного 15-18 октября 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), Владимир Зеленский также продолжает лидировать в президентском рейтинге, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Так, на выборах президента в первом туре действующий глава государства получил бы 19,1% всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди определившихся с выбором. На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями соответственно 9,4% и 12,2%.

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