Кого из европейцев Трамп привлечет к переговорам с Украиной и РФ: стали известны подробности

Команда президента США Дональда Трампа предложила европейцам сесть за стол переговоров по Украине, разослав вопросник о готовности конкретных стран участвовать в обеспечении мира в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты хотят выяснить, насколько правительства отдельных стран готовы прислать, и если да, то насколько времени и в каком количестве отправят свои войска в Украину. Также американцы поинтересовались, какие санкции европейские правительства готовы или предлагают ввести против России. Кроме того, у Вашингтона есть вопросы по поводу того, какие другие средства (оружие, техника, деньги) правительства готовы предоставить для усиления Украины. Именно от ответа на эти вопросы и будет зависеть, "сколь серьезно европейцев привлекут к переговорам с Россией".

Издание Axios в свою очередь сообщило, что встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине и подготовки к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 18 февраля в Саудовской Аравии.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Пока неизвестно, кто войдет в состав российской делегации. Один источник сообщил, что, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что во время Мюнхенской конференции безопасности представитель Трампа Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически сидеть за столом переговоров между РФ и Украиной, но ее интересы будут учтены. Он добавил, что одной из причин, почему предыдущие мирные переговоры провалились, было то, что в них привлекали слишком много стран.

Читайте также: