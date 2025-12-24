ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
58
2 мин

Кого из украинцев до 25 лет могут мобилизовать: объяснение юристов

Призывной возраст в Украине составляет 25 лет.

Елена Капник
Мобилизация.

Мобилизация. / © ТСН.ua

В Украине мобилизуют военнообязанных мужчин по возрасту 25-60 лет. Впрочем, есть исключения, когда могут мобилизовать граждан помладше.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на юристов Бесплатной юридической помощи.

Отмечается, что украинцы, возраст которых 18-24 года, не могут принудительно призвать на срочную службу.

Мобилизации подлежат только военнообязанные мужчины старше 25 лет или те, кто закончил кафедру военной подготовки и получил офицерское звание.

По закону исключения позволяют мобилизовать мужчин до 25 лет, имеющих опыт военной или альтернативной службы, а также прошли базовую общевойсковую подготовку в военных учебных заведениях, центрах ВСУ, правоохранительных органах или учебных заведениях с соответствующими программами.

Младшие молодые люди могут мобилизоваться в ВСУ добровольно, заключив годовалый контракт с Силами обороны. Участники получают до 120 тыс. грн ежемесячно, соцльготы, медобслуживание, возможность бесплатного обучения, право выезда за границу после года службы и гарантию освобождения от призыва в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Член Ассоциации юристов Украины Антон Ревенко отмечает, если мужчину младше 25 лет мобилизовали, родным следует обращаться к высшему руководству ТЦК и СП, чтобы получить правовое разъяснение и сопровождение.

Разница между призывниками и военнообязанными существенная. Призывник – это человек, который сейчас прописан к определенному призывному участку, его могут направить на срочную службу, если он его не проходил.

Военнообязанный – это мужчина, стоящий на военном учете. У призывников нет военного билета, а только документ о прописке к призывному участку. У военнообязанного – военный билет или временно удостоверение военнообязанного.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины хочет закрыть лазейки и планирует ликвидировать возможность уклонения от военной службы для мужчин старше 25 лет, поступающих в учебные заведения. В парламенте отмечают, что вступительная кампания показала, что некоторые мужчины использовали обучение на бакалавриате и в аспирантуре не по прямому назначению.

