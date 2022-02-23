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Кого касается призыв резервистов, сколько он продлится и кто может его избежать: разъяснение Минобороны

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Кого касается призыв резервистов, сколько он продлится и кто может его избежать: разъяснение Минобороны

УНІАН

Призыв должен быть проведен за семь дней.

В Украине 23 февраля стартовал призыв резервистов, процедура которого продлится до 7 дней, то есть с момента призыва в военкомат и отправку резервиста в военные части пройдет до одной недели.

Об этом рассказал военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максымив на брифинге.

По его словам, отсрочку от призыва имеют те резервисты, которые не могут служить по семейным обстоятельствам: воспитание детей, уход за нетрудоспособными родителями, за родителями, имеющими инвалидность.  Также те, кто имеют бронь, работая на предприятиях, имеющих мобилизационное задание.

В то же время, резервистов первой волны, то есть участвовавших в операциях АТО и ООС, Максымив призвал не ждать повестки из военных комиссариатов и самостоятельно к ним явиться для прохождения медицинской комиссии.

Также Максымив выразил уверенность, что уклоняющихся от призыва среди резервистов не будет, ведь все они солдаты, сержанты и офицеры, которые уже служили в АТО/ООС, имеют реальный боевой опыт.

"Как известно, по приказу верховного главнокомандующего в нашей стране начат призыв резервистов на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период. доукомплектование Вооруженных сил и других военных формирований — Нацгвардии и Государственной пограничной службы", — сказал Максымив.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в "особый период". Он объяснил это решение необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

23 февраля в Украине стартовал призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

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