Кого Путин отправил на переговоры в Саудовскую Аравию – российская оппозиционерка о плане РФ

Российский диктатор Путин не заинтересован в прекращении огня и перемирия, потому что он готов воевать вечно.

Такое мнение высказала российская оппозиционерка и политическая аналитика Ольга Курносова, передает FREEДОМ.

Она напомнила, что РФ неоднократно нарушала прекращение огня еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, потому рассчитывать, что сейчас будет по-другому, Курносова не советует. По ее мнению, Путин не понимает, что ему делать, если будет заключено перемирие, не говоря уже о мирном договоре.

"На мой взгляд, с Путиным договариваться невозможно. Я об этом говорила всегда и продолжаю говорить. И мы видим, что он Трампу якобы что-то обещает, непонятно, правда, что. Именно поэтому тексты того, что распространяют Белый дом и Кремль, существенно отличаются между собой. И, как обычно, никто не собирается даже уточнять, а почему тексты так сильно между собой отличаются", – прокомментировала Курносова заявления, сделанные после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Эксперт считает, что члены переговорной группы, которых Кремль отправил в Саудовскую Аравию, не имеют реальных полномочий.

"Какие могут быть технические вопросы решены с генералом Беседой, который уже не находится даже в ФСБ, как бы мы к этому ФСБ ни относились, или Георгием Карасиным, давно уже не в Министерстве иностранных дел, а в Совете Федерации. Однако именно они уезжают на переговоры. А о чем нам это говорит? Это говорит о том, что Путин не рассматривает эти переговоры как что-то обязывающее его", - подытожила Курносова.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал положительный результат переговоров с США в Саудовской Аравии.

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