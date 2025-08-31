Кого пытаются запугать организаторы убийства Парубия: экс-разведчик ответил

На месте убийства Парубия / © Getty Images

Убийство во Львове Андрея Парубия заказали спецслужбы России. Именно этим россияне показывают, что уничтожают украинскую нацию.

Такое мнение высказал экс-разведчик Роман Червинский в эфире «Апостроф TV».

«По моему мнению, это однозначно убийство, которое организовано Россию через их спецслужбы с целью разделения общества на зоны влияния, то есть связанные с русским языком, с патриотическими настроениями, в частности во Львове, а также направление на запугивание определенных категорий населения, которые воюют, выстаивают Украину», — отметил он.

По словам Червинского, Парубий был не только политиком — он был историком, символом двух Майданов, особенно второго — Революции достоинства.

«Он был решительным человеком, у него было достаточно знаний для того, чтобы принимать определенные решения, у него были исторические знания, для того, чтобы понимать, в каком направлении Украина должна была двигаться. Это человек, который представлял огромный интерес для российских спецслужб, и они решили таким образом показать, что они уничтожают нашу украинскую национальную идею. Это именно то, о чем заявлял Путин, начиная эту войну», — добавил он.

Он также обратил внимание, что и убийство Парубия, и раньше убийство Ирины Фарион во Львове и полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве происходили с помощью пистолета.

«Эти все четыре случая все похожи тем, что покушение происходит из огнестрельного оружия, а именно из пистолета. То есть, похоже, это максимально самый опасный способ выполнения такого убийства для исполнителя. Они показывают, что они так поступают дерзко на нашей территории», — сказал он.

Напомним, экс-глава Верховной Рады и действующий нардеп Андрей Парубий был убит во Львове 30 июля. По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых политик погиб на месте. Нападающий скрылся — для его поиска в городе введена специальная операция «Сирена».

В момент нападения Андрей Парубий шел на тренировку в спортзал. У него не было охраны.

Рассматривают разные версии, среди них — русский след. Продолжается расследование. Стрелка еще не задержали.