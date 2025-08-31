- Дата публикации
Кого пытаются запугать организаторы убийства Парубия: экс-разведчик ответил
Убийство во Львове бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия — один из элементов террора, который совершает Россия против украинцев.
Убийство во Львове Андрея Парубия заказали спецслужбы России. Именно этим россияне показывают, что уничтожают украинскую нацию.
Такое мнение высказал экс-разведчик Роман Червинский в эфире «Апостроф TV».
«По моему мнению, это однозначно убийство, которое организовано Россию через их спецслужбы с целью разделения общества на зоны влияния, то есть связанные с русским языком, с патриотическими настроениями, в частности во Львове, а также направление на запугивание определенных категорий населения, которые воюют, выстаивают Украину», — отметил он.
По словам Червинского, Парубий был не только политиком — он был историком, символом двух Майданов, особенно второго — Революции достоинства.
«Он был решительным человеком, у него было достаточно знаний для того, чтобы принимать определенные решения, у него были исторические знания, для того, чтобы понимать, в каком направлении Украина должна была двигаться. Это человек, который представлял огромный интерес для российских спецслужб, и они решили таким образом показать, что они уничтожают нашу украинскую национальную идею. Это именно то, о чем заявлял Путин, начиная эту войну», — добавил он.
Он также обратил внимание, что и убийство Парубия, и раньше убийство Ирины Фарион во Львове и полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве происходили с помощью пистолета.
«Эти все четыре случая все похожи тем, что покушение происходит из огнестрельного оружия, а именно из пистолета. То есть, похоже, это максимально самый опасный способ выполнения такого убийства для исполнителя. Они показывают, что они так поступают дерзко на нашей территории», — сказал он.
Напомним, экс-глава Верховной Рады и действующий нардеп Андрей Парубий был убит во Львове 30 июля. По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз.
Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых политик погиб на месте. Нападающий скрылся — для его поиска в городе введена специальная операция «Сирена».
В момент нападения Андрей Парубий шел на тренировку в спортзал. У него не было охраны.
Рассматривают разные версии, среди них — русский след. Продолжается расследование. Стрелка еще не задержали.