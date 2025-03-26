Кого РФ отправила на переговоры с США: Пристайко "расшифровал" сигнал россиян

В РФ "грандиозное по размерам" дипломатическое ведомство, поэтому состав их делегации был не случайным.

Для России нынешний переговорный процесс является продолжением минских переговоров 10-летней давности. Именно с этой позиции был одобрен состав российской делегации для встречи с американцами в Саудовской Аравии.

Такое мнение высказал экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода".

"Я не согласен с теми всеми экспертами, которые сейчас в украинском информационном пространстве рассказывают, что это [члены российской делегации – ред.] просто пенсионеры. Карась Григорий Борисович – это был переговорщик и мой партнер, если можно так его назвать, на переговорах в Минском процессе, он возглавлял российскую делегацию. Я уверен, что это не просто они не знали, кого прислать", – отметил эксминистр.

Он добавил, что у россиян "грандиозное по размерам" дипломатическое ведомство, поэтому у них есть возможность выбора среди многих кандидатов.

"Они специально посылают этого человека, чтобы продемонстрировать этот сигнал нам, что эти переговоры 14–16 года, не думайте, что вы от них избавились. Это та самая для нас линия переговоров, которую мы ведем с вами много-много лет. Мы ничего не забыли из тех договоренностей", – пояснил Вадим Пристайко.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что россияне ведут переговоры, устанавливая планку на максимальном уровне, чтобы потом было куда отступать.

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