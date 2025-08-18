- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 962
- Время на прочтение
- 1 мин
Кого Трамп и Зеленский возьмут с собой на встречу в Белом доме
СМИ узнали, кто примет участие в переговорах Трампа и Зеленского.
Белый дом подтвердил, что пять американских чиновников будут присутствовать на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Об этом передает BBC.
С американской стороны участие во встрече примут вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, специальный посланник Стив Виткофф и специальный посланник Кит Келлогг.
Зеленского будут сопровождать руководитель ОП Андрей Ермак и Рустем Умеров, бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.
Перед переговорами с Трампом Владимир Зеленский встретился со спрецпредставителем президента США Китом Келлогом.