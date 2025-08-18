Кого Трамп и Зеленский возьмут с собой на встречу в Белом доме

Трамп и Зеленский в Овальном кабинете в феврале 2025 года / © Associated Press

Белый дом подтвердил, что пять американских чиновников будут присутствовать на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом передает BBC.

С американской стороны участие во встрече примут вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, специальный посланник Стив Виткофф и специальный посланник Кит Келлогг.

Зеленского будут сопровождать руководитель ОП Андрей Ермак и Рустем Умеров, бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.

Перед переговорами с Трампом Владимир Зеленский встретился со спрецпредставителем президента США Китом Келлогом.