Кого Трамп отправил к Путину, кроме Уиткоффа и Кушнера: Axios раскрыл состав делегации

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров / © Getty Images

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К спецпосланникам президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во время их поездки в Москву присоединился исполняющий обязанности координатора санкций Министерства финансов США Джин Лэнг.

Об этом сообщает Axios.

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Лэнг принял участие в подготовительной встрече с представителем российского правителя Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера с кремлевским руководителем.

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Отмечается, что участие этого должностного лица может свидетельствовать о том, что в ходе переговоров обсуждались американские санкции против России.

Визит делегации США в Украину в Россию — что известно

В субботу в Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне Дональд Трамп заявил, что они должны обсудить с российским руководством американское «предложение о прекращении войны». Из российской столицы они отправятся в Киев.

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября, не наносить удары по Киеву.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов.

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По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время этого визита Украина не будет наносить удары по Москве.

«С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом», — добавил украинский лидер.

Он также сообщил, что план дипломатических мероприятий в Киеве с участием американской команды утвержден.

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В преддверии поездки российские войска нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева, что в МИД Украины назвали эскалацией на фоне новых дипломатических попыток США возобновить переговоры между Киевом и Москвой.

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