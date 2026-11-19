Пентагон / © Associated Press

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Заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби покинул заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, предварительно раскритиковав украинские дальнобойные удары по России. Встреча состоялась 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает The Telegraph .

По данным издания, Колби заявил об ограниченной военной эффективности таких атак, а затем ушел, не дождавшись закрытого доклада украинского министра обороны. Эти обстоятельства также изложил журналист The Telegraph Коннор Стрингер в анонсе материала.

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Немецкие собеседники газеты выразили обеспокоенность тем, что позиция администрации Дональда Трампа фактически совпадает с российской трактовкой войны. Один из них отметил, что ограничение Украины ударами на фронте и средних дистанциях лишает ее важного инструмента противодействия России.

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал оценку Колби «глупой». Его британский коллега Вес Стритинг заявил, что дальнобойные удары Украины помогли ослабить российскую военную машину, выиграть время и спасти жизнь.

Что известно об ограничениях Starshield в Украине

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.

Как писало издание Axios, украинские власти обратились в Пентагон и компанию SpaceX за объяснениями ограничений, препятствующих использованию спутниковой системы для перехвата российских дронов. В то же время в SpaceX возразили, что вносили изменения в работу Starshield.

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На ситуацию отреагировала двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США. От имени 105 ее членов американские законодатели призвали администрацию Дональда Трампа и SpaceX немедленно восстановить полноценный доступ Украины в систему. Они также потребовали объяснить причины ограничений.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что проблемы со Starshield ослабляют возможности Украины противодействовать российским атакам. Он призвал Конгресс провести расследование и установить, кто принял решение об ограничении работы системы.

«Независимо от того, это решение исполнительной власти или господина Маска, оно приводит к гибели большего количества украинцев. Такие действия помогают военному преступнику Путину. Конгресс должен провести масштабный надзор и установить, кто несет ответственность. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — написал Бэйкон.

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