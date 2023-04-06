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Коллаборанты и организаторы "референдума": в Мелитопольском районе 700 человек согласились на сотрудничество с врагом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Коллаборанты и организаторы "референдума": в Мелитопольском районе 700 человек согласились на сотрудничество с врагом

Фото: Associated Press

На сотрудничество с врагом согласились 700 человек. Речь идет о Мелитополе и Мелитопольском районе.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, — пишет Укринформ.

"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", — отметил он.

Что касается много коллаборантов среди представителей власти, то Федоров отметил, что среди тех, кто работал в структуре городского совета на сторону врага перешло не более 10 человек.

Напомним, 2 апреля в Мелитополе раздалась серия взрывов. Федоров сообщил, что на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
38
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